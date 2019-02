Trump past milieuwetten aan om grenshekken sneller te vervangen

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft bekendgemaakt dat ze milieuwetten opschort om de hekken aan de grens met Mexico sneller te kunnen vervangen. Het gaat over een belangrijke grensovergang in San Diego, waar volgens Trump veel migranten illegaal de VS binnenkomen.

Volgens de regering is er een "acute en onmiddellijke nood" om fysieke grenzen te bouwen om de VS te beschermen tegen "illegale binnenkomsten". Om niet meer te moeten voldoen aan de milieuvereisten, zijn verschillende federale wetten aangepast.

Het Texaanse bedrijf SLSCO Ltd heeft al een overeenkomt gesloten met de regering om het hek, dat zo'n 9 meter hoog is en bestaat uit staal, over een lengte van 900 kilometer te vervangen. Nu er geen rekening meer gehouden moet worden met de milieuvereisten, kunnen de werken deze maand nog starten.

Milieuverenigingen hebben al kritiek geuit op de beslissing. Een tiental zeldzame diersoorten zou nu in gevaar zijn. "Het is geen verrassing dat de regering van Trump wetten, die onze gemeenschappen en onze dieren beschermen, omzeilen om haar gevaarlijke beleid van grensveiligheid te kunnen uitvoeren", verklaarde Jamie Rappaport Clark, voorzitter en CEO van Defenders of Wildlife.

Eerder daagden milieuorganisaties Trump en zijn regering al voor de rechter voor gelijkaardige beslissingen. Die zaken lopen nog.