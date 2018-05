Trump pakt budget abortusklinieken aan

Antiabortusactivisten hebben de beslissing van president Donald Trump op handgeklap onthaald om verder te snijden in de openbare financiering van honderden abortusklinieken in de Verenigde Staten. "We danken president Trump dat belastingplichtigen niet langer verwikkeld zijn in de abortusbusiness", zei de voorzitter van anti-abortusorganisatie Susan B. Anthony List, Marjorie Dannenfelser.

Het ministerie van Gezondheid lanceerde een wetgevende procedure die ertoe moet leiden dat gezondheidscentra geen subsidies meer krijgen als ze hun activiteiten rond gezinsplanning en abortus niet fysiek scheiden. De regering vindt dat vrijwillige zwangerschapsonderbreking geen onderdeel is van gezinsplanning.

Wettelijke hindernissen

Gisteravond zwaaide het Witte Huis in een persbericht het initiatief van het ministerie lof toe, dat "de belofte van president Donald Trump waarmaakt om de gezondheid van vrouwen te blijven verbeteren, en ervoor te zorgen dat federaal geld niet gebruikt wordt om de abortusindustrie te financieren, in weerwil van de wet". De nieuwe regels zijn niet onmiddellijk van toepassing. De komende maanden moeten er nog verschillende wettelijke hindernissen genomen worden.

Zowel Democraten als het belangrijkste netwerk van familiale planning, Planned Parenthood, namen de beslissing al onder vuur. Zij zien er een nieuwe Republikeinse aanval in tegen het recht op abortus.

Geen federaal geld

Op dit moment mag al geen federaal geld gebruikt worden voor abortus. Maar de klinieken kunnen wel kredieten krijgen voor hun andere activiteiten, zoals consultaties, voorbehoedsmiddelen of de opsporing van seksueel overdraagbare ziektes.