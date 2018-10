Trump over vermoorde journalist: “slechtste doofpotoperatie ooit”

De Verenigde Staten hebben volgens hun minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo al een aantal verdachten voor de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi geïdentificeerd. Daarnaast liet ook president Trump zich uit over de moord op Khashoggi. "Dit is de slechtste doofpotoperatie ooit", zei Trump.

De verdachten die geïdentificeerd werden zouden mensen zijn uit de kringen van de geheime dienst, het koningshuis, het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere Saudische ministeries. "We nemen gepaste maatregelen tegen hen, waaronder het intrekken van hun visum of het weigeren van een visum", zei Pompeo.

De minister van Buitenlandse zaken liet nog verstaan dat het hier niet bij blijft. "Deze straffen zijn niet het laatste woord dat hierover is gezegd". Over hoeveel mensen het gaat en hun identiteit, gaf Pompeo geen verdere details.

Belangrijke bondgenoot

Ook Trump liet zich opnieuw uit over de moord op Khashoggi, maar zei niets over mogelijke verdachten. "Het was slecht werk. Ze moesten er nooit aan gedacht hebben. Iemand heeft het echt verknald. Ze zetten de slechtste doofpotoperatie ooit op", zei hij.

De president liet ook niet in zijn kaarten kijken over de gevolgen die de Verenigde Staten geven aan de moord. Zowel Trump als Pompeo herhaalden wel dat Saudi-Arabië een belangrijke bondgenoot blijft van de Verenigde Staten.

Volgens de Saudische autoriteiten is Khashoggi begin deze maand bij een gevecht om het leven gekomen in het Saudische consulaat in Istanbul. Maar volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ging het om een vooraf geplande moord op een criticus van het Saudische regime.

