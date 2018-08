Trump over ex-advocaat: “Huur hem niet in!”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een spraakmakende tweet komaf gemaakt met zijn voormalig advocaat Michael Cohen. “Als je op zoek bent naar een goede advocaat, raad ik de diensten van Michael Cohen niet aan”, schrijft Trump.

Cohen pleitte gisteren schuldig omdat hij honderdduizenden dollars aan zwijggeld betaald heeft aan pornoactrice Stormy Daniels. Met de tweet wil Trump zich nu van Cohen distantiëren.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen!