Trump over brexit: "May heeft niet geluisterd naar mij"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview met het boulevardblad The Sun uitgehaald naar de brexitstrategie van de Britse premier Theresa May. "Haar plannen maken een toekomstig handelsverdrag vrijwel onmogelijk", zegt hij. Voor de pas opgestapte buitenlandminister Boris Johnson had Trump dan weer lof.

May stelde vorige week het "collectief standpunt" voor van haar regering over de toekomstige Brits-Europese relaties na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Met het plan kiezen de Britten voor een zachtere brexit. In het interview met The Sun spreekt de Amerikaans president van een "erg jammerlijk" voorstel.

Volgens Trump had May zijn advies moeten volgen om een hard standpunt in te nemen. Het voorstel maakt ook een handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk onmogelijk. "Als er ze de deal zo afsluiten, zouden we met de Europese Unie in plaats van met het Verenigd Koninkrijk zaken doen, dus het zal het verdag waarschijnlijk kapotmaken."

Johnson premier

Het Amerikaanse staatshoofd had dan weer wel lof voor Boris Johson, die uit ongenoegen met het door May doorgedrukte brexitplan begin deze week opstapte als minister van Buitenlandse Zaken. De oud-burgemeester van Londen "zou een goede premier zijn" omdat hij "de juiste instelling" heeft.

The Sun publiceerde het interview met Trump donderdagavond kort nadat de president in Blenheim Palace een staatsdiner met May bijwoonde. Het gesprek werd woensdag voor de NAVO-top opgenomen op de Amerikaanse ambassade in Brussel.