Trump over aanval: "Mission accomplished!"

“Mission accomplished!” Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter over de bombardementen in Syrië, die volgens hem “perfect zijn uitgevoerd”. Hij bedankte via hetzelfde medium ook zijn bondgenoten én zijn eigen leger.

“Een perfect uitgevoerde aanval van gisterenavond. Bedankt aan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voor hun wijsheid en de kracht van hun prima leger. We hadden geen beter resultaat kunnen neerzetten. Mission accomplished (missie geslaagd)!”, schrijft hij op Twitter.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 april 2018

Een tiental minuten later volgde er nog een berichtje op de sociaalnetwersite, waarbij de Amerikaanse president zijn eigen leger in de bloemetjes zette. “Ik ben zo trots op ons groots leger dat, nadat we er nog miljarden goedgekeurde dollars in gaan investeren, het beste leger zal zijn dat ons land ooit gekend heeft. Er zal niets of niemand in de buurt komen!”