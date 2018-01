Trump is ook mentaal "perfect gezond"

De Amerikaanse president Donald Trump is in orde met alle medische testen, ook die wat zijn mentale gezondheid betreft. Dat zei zijn arts tijdens een persconferentie. Het was Trump zelf die had aangedrongen op een cognitieve test tijdens zijn eerste medische test als president.

Vorige week zei het Witte Huis al dat de 71-jarige president in een "blakende gezondheid" verkeert. Toen werd voornamelijk gecommuniceerd over zijn medische toestand. Gisteren kwam de dokter van het Witte Huis, Ronny Jackson, verdere toelichting geven bij de resultaten van zijn medische test.

Trump scoorde 30 op 30 punten op de Montreal Cognitive Assessment, een korte test die cognitieve schade opmeet. "De president is geestelijk zeer scherp, zeer intact", zei Jackson, die Trump als "medisch geschikt" verklaarde. Een psychiatrisch onderzoek gebeurde niet tijdens de medische test vorige week.

Het was eigenlijk niet de bedoeling om een cognitieve test uit te voeren, maar Trump zou daar volgens de arts zelf om gevraagd hebben. Een week geleden werd zijn medische gezondheid nog ter discussie gesteld in het omstreden boek 'Fire and fury: inside the Trump White House'. Daarin schildert auteur Michael Wolff Trump af als intellectueel en emotioneel ongeschikt voor het presidentschap.

Ook lichamelijk gezond

Uit de medische testen blijkt dat Trump verder ook fysiek gezond is, al moet de president wel zijn eetgewoonte verbeteren en meer bewegen.

Trump is 190,5 centimeter groot en weegt 108,4 kilo. Dat is 1,4 kilo meer dan toen hij zichzelf liet testen als presidentskandidaat in september 2016. Hij neemt ook dagelijks medicatie tegen hoge cholesterol en kaalheid. Verder krijgt hij een dagelijkse portie aspirine en multivitaminen geservereerd.

"Alle gegevens tonen aan dat hij heel gezond is en dat hij zo zal blijven gedurende de rest van zijn ambtstermijn", zei de arts. "Zijn hartprestaties tijdens de medische test waren zeer goed. Hij blijft profiteren van de significante hart- en gezondheidsvoordelen op lange termijn dankzij de levenslange onthouding van tabak en alcohol."

