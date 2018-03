Trump: "Ontwikkelingen goed voor heel de wereld"

De Amerikaanse president Donald Trump reageert voorzichtig positief op eventuele onderhandelingen tussen de VS en Noord-Korea. "De ontwikkelingen tussen Noord- en Zuid-Korea zijn goed voor de hele wereld”, zei Trump.

De leiders van de Korea's kwamen vandaag overeen om eind april een bijeenkomst te houden aan hun grens en een directe verbindingslijn te openen voor noodcommunicatie tussen de twee leiders. Nadien zou Noord-Korea dan samenzitten met de VS om het te hebben over denuclearisering.

"Dit is goed voor Noord- en Zuid-Korea, maar we zullen wel zien wat er gebeurt", reageerde Trump. "We zitten in een situatie die al lang afgehandeld had moeten zijn, maar Noord-Korea lijkt wel oprecht."

Eind volgende maand staat er ook een gesprek gepland tussen Kim Jong-un en zijn Zuid-Koreaanse collega Moon. Het zal de eerste ontmoeting zijn tussen beide leiders in meer dan tien jaar.