Trump ontslaat opnieuw minister

De stoelendans in het Witte Huis lijkt voorlopig nog niet ten einde. Amerikaans president Donald Trump kondigde gisteren via Twitter de zoveelste personeelswissel aan binnen zijn regering. Deze keer wordt minister van Veteranenzaken David Shulkin de laan uitgestuurd. De persoonlijke arts van de president, admiraal Ronny Jackson, mag hem vervangen.

Het ontslag van Shulkin zat er al geruime tijd aan te komen. De 58-jarige arts was de enige overblijver uit de regering van vorig president Barack Obama. Hij viel uit de gratie van de huidige president nadat hij negatief in de pers was gekomen wegens onregelmatigheden tijdens buitenlandse reizen naar Groot-Brittannië en Denemarken. In een tweet bedankt Trump Shulkin wel voor zijn "dienstbaarheid aan ons land en aan onze GEWELDIGE VETERANEN!"

Zijn opvolger wordt Ronny L. Jackson, de persoonlijke arts van de president en een admiraal bij de Amerikaanse zeemacht. In afwachting van de bevestiging van zijn benoeming door de Senaat, zal het departement Veteranenzaken ad interim geleid worden door Robert Wilkie, een burgerdirecteur bij het ministerie van Defensie.

Reeks personeelswissels

De afdanking van Shulkin komt er na een lange reeks van personeelswissels in het Witte Huis. Zo werd onder meer op 13 maart minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson de deur gewezen en mocht nationaal veiligheidsadviseur H.R. McMaster op 22 maart zijn boeltje pakken. Ze werden vervangen door respectievelijk CIA-directeur Mike Pompeo en voormalig ambassadeur bij de Verenige Naties John Bolton.

....In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin’s service to our country and to our GREAT VETERANS!