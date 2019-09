Trump ontslaat nationaal veiligheidsadviseur John Bolton

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn nationale veiligheidsadviseur John Bolton de laan uit gestuurd. Dat meldt de president dinsdag op Twitter.

"Ik heb gisterenavond John Bolton ervan op de hoogte gebracht dat zijn diensten niet langer nodig zijn op het Witte Huis", aldus Trump. "Ik was het erg oneens met veel van zijn suggesties, net als anderen in de regering, en daarom heb ik John om zijn ontslag gevraagd, wat deze ochtend aan mij is bezorgd.

" Bolton zelf spreekt de versie van Trump over zijn ontslag tegen. "Ik bood aan om gisterenavond ontslag te nemen en president Trump zei: 'we praten er morgen over' ", aldus Bolton op Twitter.

De Amerikaanse president kondigt nog aan volgende week een nieuwe nationale veiligheidsadviseur te zullen benoemen. Bolton staat bekend vanwege zijn harde standpunten tegenover Iran, Rusland en Noord-Korea. Hij was sinds april vorig jaar aan de slag in het Witte Huis.