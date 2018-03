Trump ontslaat Buitenlandminister Tillerson

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, ontslagen. Hij wordt vervangen door de CIA-directeur, Mike Pompeo. Dat schrijft hij op Twitter.

“Bedankt aan Rex Tillerson voor zijn diensten", klinkt het op Twitter. Gina Haspel was tot nu toe plaatsvervangend directeur van de inlichtingendienst, maar komt nu dus vast aan het hoofd te staan. Ze wordt daarmee de eerste vrouw aan het hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst. “Iedereen gefeliciteerd”, besluit Trump zijn tweet.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!