Trump ontmoet Poetin op 16 juli

De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet zijn Russische collega Vladimir Poetin op 16 juli in Helsinki. Dat heeft het Kremlin zojuist bekendgemaakt.

Op het menu van de top staan "de huidige status en de ontwikkelingsperspectieven van de Russisch-Amerikaanse betrekkingen, alsmede vitale aangelegenheden van de internationale agenda", zegt het Kremlin in een communiqué.

De top zal uit een protocolevenement bestaan, een tête-à-tête en een gezamenlijke persconferentie, aldus Kremlinadviseur Joeri Oesjakov. Mogelijk komt er een gemeenschappelijke verklaring.

Trump heeft zijn collega Poetin tot nu toe enkel in de marge van internationale bijeenkomsten ontmoet, de laatste keer in november in Vietnam.

Opvallend detail: 16 juli is exact een dag na de WK-finale in Rusland.