Trump ontmoet Kim Jong-Un op 12 juni

De Amerikaanse president Donald Trump zit op 12 juni samen met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un. Dat maakte Trump zelf bekend via Twitter. Het zou de eerste keer zijn dat een Amerikaans en een Noord-Koreaans staatshoofd elkaar zullen ontmoeten.

In maart maakten beide staatshoofden al bekend bereid te zijn rond de tafel te zitten. Trump noemde zijn Noord-Koreaanse collega een tijdje geleden ook al "zeer open en heel eerzaam". Zijn lovende woorden voor de Noord-Koreaanse leider stonden in schril contrast met eerdere commentaren die hij via Twitter deed. Zo noemde hij Kim Jong Un ooit ‘Little Rocket Man’.

De bijeenkomst tussen Kim en Trump vindt op 12 juni plaats in Singapore. "We zullen proberen om er een erg bijzonder moment voor de wereldvrede van te maken", zo deelde Trump nog mee in zijn tweet. Het wordt een historische ontmoeting: nog nooit zat een Amerikaans staatshoofd rond de tafel met een Noord-Koreaans leider.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!