Trump ontkent uitspraak "shithole countries"

De Amerikaanse president Donald Trump ontkent de controversiële uitspraak over "shithole countries". "De taal die ik heb gebruikt was hard, maar ik heb het niet zo gezegd", reageert de president op Twitter.

Tijdens een onderhoud in het Oval Office van het Witte Huis had de president volgens de Washington Post Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen "shithole countries" genoemd. De twee aanwezige senatoren vroegen aan Trump om beschermingsmaatregelen voor migranten uit die landen te herstellen, door ze op te nemen in de nieuwe wet die de grensmuur met Mexico zou moeten financieren.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA!