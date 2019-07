Trump onder vuur door racistische tweets

Het incident kadert in de aanzwellende kritiek op de Amerikaanse opvangkampen voor migrantengezinnen. Een aantal Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden, onder wie de populaire socialistische Alexandria Ocasio-Cortez, bezochten de kampen en getuigden in het Congres over de mensonwaardige omstandigheden. Zo zouden verschillende migranten lijden aan aften omdat ze geen voedzame voeding krijgen, en moest een groepje vrouwen uit een toiletpot drinken omdat de wastafel in hun verblijf stuk was. De Amerikaanse president Donald Trump noemt dat "fake news".

In een reeks tweets neemt hij de Democrates op de korrel. "Zo interessant om te zien hoe 'progressieve' Democratische leden van het Huis, die uit landen komen waar de regeringen een complete en totale catastrofe zijn, de slechtste, meest corrupte en ontoereikende ter wereld (als ze zelfs al een regering hebben), nu op een luide en hatelijke manier de burgers van de Verenigde Staten, het beste en machtigste land ter wereld, komen vertellen hoe we ons beleid moeten voeren. Waarom gaan ze niet terug om de totaal gebroken en door misdaad geïnfecteerde plaatsen waar ze vandaan komen, te helpen opknappen", schrijft Trump. "Dan kunnen ze terugkeren en ons tonen hoe het moet. Deze plaatsten hebben jullie hulp dringend nodig, jullie kunnen niet snel genoeg vertrekken."

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how....