Trump noemt Syrië "zand en dood"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn controversiële beslissing verdedigd om zijn troepen uit Syrië terug te troepen. Hij noemde het land daarbij niets meer dan “zand en dood”.

“Syrië is al lang verloren”, zei Trump. “We hebben het niet over grote rijkdom. We hebben het over zand en dood. Ik trek me terug, we trekken ons terug. Kijk we willen Syrië niet.”

En hij voegde er nog een sneer aan de Koerdische strijders toe. “De Koerden, onze partners verkopen olie aan Iran. En daar sta ik niet om te springen. Ik ben daar helemaal niet blij mee.”

Trump wil de 2.000 Amerikaanse troepen in Syrië geleidelijk terugtrekken.