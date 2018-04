Trump noemt Kim Jong-Un "zeer open en eerzaam"

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Noord-Korea "zo snel mogelijk" een meeting wil houden en hij prijst Kim Jong-Un als “zeer open en heel eerzaam”.

Trump had het over de plannen om Kim te ontmoeten tijdens zijn gesprekken met de Franse president Emmanuel Macron in het Witte Huis vandaag. Zijn lovende woorden voor de Noord-Koreaanse leider staan in schril contrast met eerdere commentaren die hij via Twitter deed. Zo noemde hij Kim Jong Un ooit ‘Little Rocket Man’. De bijeenkomst tussen Kim en Trump zou in mei of juni gepland zijn.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft vrijdag al een gesprek met zijn Noord-Koreaanse evenknie. De gesprekken zullen vooral gaan over nucleaire wapens.