Trump nodigde Poetin uit in het Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Russische collega Vladimir Poetin tijdens een telefoongesprek in maart uitgenodigd voor een ontmoeting in het Witte Huis. Verdere afspraken zijn er sindsdien niet meer gemaakt, onder meer als gevolg van de internationale spanningen door de zaak-Skripal. Dat heeft het Kremlin vandaag gezegd.

Donald Trump belde Poetin op 20 maart op om hem te "feliciteren" met zijn herverkiezing en bracht ook de mogelijkheid tot een ontmoeting ter sprake. "Tijdens het telefonische onderhoud is Trump zelf met dat idee op de proppen gekomen", verklaarde een raadgever van het Kremlin. "Trump stelde voor om de meeting in Washington te houden, in het Witte Huis", voegde hij er aan toe.

Skripal

Sindsdien zijn onze bilaterale relaties opnieuw verslechterd" na de wederzijdse uitwijzing van diplomaten, aldus het Kremlin, dat daarmee verwijst naar de hetze rond de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal in Groot-Brittannië. Volgens de raadgever is er sinds 20 maart niet meer over een eventuele ontmoeting gesproken.

"Wij willen graag geloven dat de maatregelen die de Amerikanen op basis van gratuite beschuldigingen hebben genomen, weer worden opgeheven, en dat we een constructieve en ernstige dialoog kunnen aangaan", luidde het aan Russische kant.

Diplomatieke rel

Sinds het telefoontje van Trump aan Poetin keurde de Amerikaanse president de uitwijzing van zestig Russische "spionnen" goed. Die Amerikaanse beslissing kaderde in de diplomatieke rel tussen Rusland en Groot-Brittannië naar aanleiding van de vergiftiging van Skripal. Londen beschuldigt Rusland ervan achter de vergiftiging te zitten, maar Moskou ontkent met klem.

