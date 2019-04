Trump is niet enige leider die blunderde bij Queen

In juni ontmoeten president Donald Trump en koningin Elizabeth elkaar op een officieel staatsbezoek tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daarom laait Trumps blunder, die hij maakte op een werkbezoek in juli vorig jaar, opnieuw op. Trump is echter niet de enige Amerikaanse president die een misstap beging bij de Queen: ook zijn voorganger Barack Obama en diens vrouw Michelle maakten de fout.

Trump liep even voor de Queen uit toen de twee samen de militaire welkomsthaag inspecteerden. “Not done”, klonk het toen bij etiquettekenners: de Queen neemt namelijk altijd zélf de leiding.

(Lees verder onder de video)

Toost tijdens volkslied

Barack Obama ging dan weer in de fout tijdens een staatsdiner in 2011. Hij bracht een toost uit op de Queen, net op het moment dat het Britse volkslied werd ingezet. Opnieuw een breuk met het protocol: het volkslied moet met volle aandacht beluisterd worden.

Ook Obama’s vrouw Michelle beging een ‘faux pas’. Zij legde haar hand op de schouders van de Queen, terwijl het verboden is om het Britse staatshoofd aan te raken.