Trump niet blij met compromis over muur, maar verwacht geen "shutdown"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij niet tevreden is met het compromis van de Republikeinse en Democratische onderhandelaars over de bouw van een muur aan de grens met Mexico, maar hij gelooft niet dat er opnieuw een stillegging van de federale administratie komt.

"Ik denk niet dat we een 'shutdown' krijgen", zei de president op het Witte Huis. Donald Trump is niet tevreden over het compromis, dat slechts een fractie van het budget omvat dat hij voor de bouw van de muur eist om clandestiene migratie tegen te houden. Maar hij liet uitschijnen dat hij andere bronnen van financiering zou kunnen vinden. "We zullen de muur afwerken", zei hij.