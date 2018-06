Trump niet akkoord met slotverklaring G7

Amerikaans president Donald Trump onderschrijft niet langer de gezamenlijke verklaring van de landen van de G7. Dat zegt hij op Twitter. Redenen zijn de "valse verklaringen" van de Canadese premier Justin Trudeau, die tijdens een persconferentie na afloop van de G7-top in het Canadese La Malbaie had gezegd dat vanaf 14 juli Canadese tegenmaatregelen tegen de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium van kracht zouden gaan.

"Gebaseerd op Justins valse verklaringen tijdens zijn persconferentie en het feit dat Canada massale invoertarieven aanrekent aan onze Amerikaanse boeren, arbeiders en bedrijven, heb ik onze Amerikaanse vertegenwoordigers opgedragen om de Verklaring niet te onderschrijven", zegt Trump.

Trudeau "gedroeg zich erg mak en mild tijdens onze G7-ontmoetingen, om daarna een persconferentie te geven nadat ik was vertrokken waarin hij zegt dat 'Amerikaanse tarieven nogal beledigend zijn' en dat hij 'niet met zich laat sollen'. Erg oneerlijk en zwak", klaagt de Amerikaanse president, die dreigt met nieuwe maatregelen. "We bekijken invoertarieven op auto's die de Amerikaanse markt overspoelen!"

Amerikaanse invoerheffingen

De Canadese premier had na afloop van de top gezegd dat hij tevergeefs had gehoopt dat Trump door de gesprekken tijdens de G7 van gedachten zou veranderen over de Amerikaanse invoerheffingen. Omdat dat niet was gebeurd, benadrukte Trudeau dat de Canadese tegenmaatregelen vanaf 1 juli van kracht zouden gaan. "Dat doen we niet graag, maar we gaan het zeker doen, want als Canadezen zijn wij vriendelijk en redelijk, maar laten we niet met ons sollen."

De gezamenlijke slottekst kwam er ondanks grote onenigheid tussen de Verenigde Staten en de andere leden van de G7 (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk). In de verklaring engageerden de landen zich om onder meer invoerrechten en overheidssubsidies te beperken en "te blijven strijden tegen het protectionisme".

Eerste keer in geschiedenis

Het is de eerste keer in de ruim veertigjarige geschiedenis van het forum van de belangrijkste industrielanden, dat een van de leden zijn steun voor een verklaring intrekt.

Trump verliet vroegtijdig de G7-top om af te reizen naar Singapore. Daar heeft hij op 12 juni een historische ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

