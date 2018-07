Trump: "NAVO-leden gaan veel meer uitgeven"

De NAVO-lidstaten gaan veel meer geld uitgeven dan eerder afgesproken. Dat maakte de Amerikaanse president Donald Trump zopas bekend op een persconferentie. "De lidstaten, zonder de VS, hebben 33 miljard euro extra uitgeven sinds vorig jaar, maar dat bedrag kan nog oplopen", zegt een tevreden Trump.

Een heel ander beeld dan gisteren, toen Trump duidelijk liet weten dat de lidstaten te weinig geld bijdragen aan de NAVO. Het engagement werd gisteren opgetrokken tot twee procent van het bbp, maar dat halen lang niet alle NAVO-leden. Trump liet verstaan dat dat moest opgetrokken worden naar vier procent. Volgens het Duitse persagentschap dpa had Trump er zelf mee gedreigd de VS terug te trekken uit de NAVO.

Hoge cijfers

In zijn bekende stijl liet Trump weten dat dat zijn verdienste was. "Gisteren liet ik duidelijk weten dat ik ontevreden was", zegt Trump op de persconferentie. Vandaag volgde er dan een speciale bijeenkomst tussen Trump en de andere regeringsleiders. "We halen cijfers die we nog nooit hebben gehaald", zei de president. "De andere leden verhogen hun engagement. De NAVO is nu veel sterker dan twee dagen geleden."

"Ik geloof in de NAVO, het is waarschijnlijk een van de beste zaken ooit", zei hij nog. "De Verenigde Staten betaalden wel 70 tot 90 procent van de NAVO, afhankelijk van hoe je het bekijkt. Dat was heel oneerlijk", aldus Trump. "Nu worden we eerlijk behandeld."

Stabiel genie

Een Kroatische journalist waagde het Trump op de persconferentie te vragen of hij, als hij straks op het vliegtuig stapt, opnieuw anders zal tweeten. “Ik doe dat niet”, repliceerde Trump, “ik ben een heel stabiel genie”.

