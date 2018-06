Trump na gesprek: "We gaan tekenen"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft na zijn werklunch met de Amerikaanse en Noord-Koreaanse delegatie verklaard dat er veel vooruitgang geboekt is tijdens de ontmoeting, en dat beide leiders een document zullen ondertekenen.

"Het was echt een geweldige ontmoeting die beter verlopen is dan iemand kon denken. De absolute top, zeer goed", aldus Trump toen hij samen met Kim een wandeling maakte na de lunch. "We gaan nu tekenen", zei Trump nog, zonder te specificeren over wat voor document ondertekend wordt.

Op de vraag of Kim beloftes heeft gemaakt over het stopzetten van het nucleair programma antwoordde Trump niet. En ook op de vraag of Kim de gevangenisdeuren zal openzetten, kwam er geen antwoord.

