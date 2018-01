Trump: “Migranten van overal welkom”

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat alle migranten welkom zijn in de Verenigde Staten. “Ik wil dat ze van overal binnenkomen, overal”, zei hij tijdens het bezoek van de Kazachse president Nursultan Nazarbajev aan het Witte Huis.

De uitspraak komt er nadat al een hele week verontwaardiging heerst over een uitspraak van Trump dat de Verenigde Staten meer mensen uit Noorwegen zouden moeten aanvaarden dan mensen uit ‘shithole countries’ zoals Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen. Trump ontkent zelf die uitspraak te hebben gedaan.

Zondag reageerde de president nog dat hij geen racist is. "Ik ben de minst racistische persoon die jullie ooit zullen interviewen", zei Trump zondagavond tegen reporters bij zijn aankomst op de Trump International Golf Course in Florida.