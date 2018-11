Trump maakt pijnlijke vergissing tijdens bezoek aan verwoeste Paradise

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een pijnlijke vergissing gemaakt tijdens een bezoek aan het rampgebied van de zware bosbranden in Californië. Hij bezocht er het stadje Paradise, dat volledig werd verwoest door de zware bosbranden. Alleen ... noemde hij het tot tweemaal toe 'Pleasure', waarna enkele aanwezige journalisten hem verbeterden.

"Wat we net zagen in Pleasure, wat een naam, ... We komen net van Pleasure", zei de president tijdens het bezoek. "Paradise", verbeterden enkele aanwezige journalisten hem. "Ah, Paradise. Wel, wat we zonet zagen in Paradise, is gewoon onaanvaardbaar", verbeterde hij zichzelf.

Bij de zware bosbrand in het noorden van Californië is het dodental al gestegen tot 76. De reddingsdiensten hebben de afgelopen uren nog vijf dode lichamen aangetroffen. De lijst met vermisten groeide verder aan tot 1.276.

