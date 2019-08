Trump legt verantwoordelijkheid schietpartijen deels bij de media

De Amerikaanse president Donald Trump stelde vandaag voor om de wapenverkoop in de Verenigde Staten verder te reguleren. In de VS vielen dit weekend tientallen doden bij twee schietpartijen in El Paso (Texas) en Dayton (Ohio). Volgens Trump dragen ook de media hiervoor een grote verantwoordelijkheid.

“We kunnen niet toestaan dat degenen die stierven in El Paso, Texas en in Dayton, Ohio, tevergeefs sterven”, schreef Trump op Twitter. “Republikeinen en democraten moeten samenkomen en strenge achtergrondcontroles verkrijgen, misschien door deze wet te koppelen aan de broodnodige hervorming van de migratie.”

In een andere tweet heeft Trump het over de rol van de media: “De media heeft een grote verantwoordelijkheid voor het leven en de veiligheid in ons land. Fake News heeft een grote bijdrage geleverd aan de woede en razernij die zich in de loop der jaren heeft opgebouwd. De berichtgeving moet eerlijk, evenwichtig en onbevooroordeeld beginnen te zijn, anders zullen deze vreselijke problemen alleen maar erger worden!”

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

....this legislation with desperately needed immigration reform. We must have something good, if not GREAT, come out of these two tragic events! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019