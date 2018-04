Trump: "Leger inzetten aan grenzen"

De Amerikaanse president Donald Trump wil het leger inzetten om de grens met Mexico te bewaken. Op die manier wil hij naar eigen zeggen ‘de caravan van migranten die richting de Verenigde Staten beweegt, tegenhouden’.

“Tot er een muur staat en de grenzen beter beveiligd zijn, moeten we ze beter beschermen met de hulp van militairen. Dit is een grote stap”, zei Trump vanmiddag tegen journalisten in het Witte Huis. Die waren daar aanwezig voor een lunch met de leiders van de Baltische staten.

Trump keurde vorige week een wet goed die beduidend minder geld vrijmaakt voor het bouwen van zijn muur dan hij eigenlijk zou willen. Hij klaagt nu dat de landsgrenzen te weinig beschermd worden en dat immigratiewetten niet streng genoeg zijn.