Trump lacht weer met klimaatopwarming

De Verenigde Staten kunnen wel een dosis klimaatopwarming gebruiken, nu delen van Amerika in de greep zijn van een extreem koudefront. Dat zegt de Amerikaanse president op Twitter. Met de uitspraak trekt Trump de klimaatopwarming opnieuw in twijfel.

Verschillende delen van de Verenigde Staten kreunen onder de extreme winterse omstandigheden. Zo viel in de staat Pennsylvania maar liefst 135 centimeter sneeuw op dertig uur, een record. Ook rond de jaarwisseling belooft het ijzig koud te worden in New York en Philadelphia. In delen van Canada zou het zelfs kouder worden dan op de Noordpool.

De Amerikaanse president grijpt de koude aan om de klimaatopwarming opnieuw in twijfel te trekken. "Het lijkt erop dat we voor de koudste oudejaarsavond ooit staan", schrijft hij op Twitter. "Misschien kunnen we wel een beetje van die goede oude klimaatopwarming gebruiken, waar ons land – in tegenstelling tot andere landen - triljoenen dollars voor moest betalen om ze tegen te houden."

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!