Trump laat vrouw vrij na bezoek Kim Kardashian

President Trump heeft de 63-jarige Alice Johnson vrijgelaten. De vrouw zat levenslang vast voor een eenmalig drugsdelict. De zaak kwam in de media nadat realityster Kim Kardashian vorige week op bezoek ging bij Trump om Johnsons vrijlating te eisen.

Kim Kardashian voerde al langer actie voor een presidentieel pardon voor Alice Marie Johnson, een 63-jarige vrouw die al 21 jaar in een gevangenis in Alabama vastzit voor een relatief licht drugsdelict. Haar ontmoeting met Trump was voorbereid door Jared Kushner, de schoonzoon van de president die als Witte Huis-adviseur gevangenishervormingen in zijn portefeuille heeft.

Bekijk ook: