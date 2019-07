Trump kondigt vertrek hoofd inlichtingendienst aan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag het vertrek aangekondigd van de coördinator van de nationale inlichtingendiensten, Dan Coats. "Dan Coats stapt op 15 augustus op", meldde Trump via Twitter. Hij bedankte het inlichtingenhoofd voor de bewezen diensten. Of de 76-jarige zelf ontslag nam, dan wel door Trump naar de uitgang werd geduwd, is voorlopig niet duidelijk. Het is een publiek geheim dat Trump niet erg opgezet was met de persoon van Coats.

De nieuwe coördinator wordt het Republikeinse Congreslid John Ratcliffe. Hij wordt beschouwd als een medestander van de president en kwam vorige week nog in beeld toen hij speciaal aanklager Robert Mueller tijdens een hoorzitting in het Congres op bijzonder agressieve manier ondervroeg. Als directeur van de nationale inlichtingendiensten is het zijn taak om de verschillende inlichtingendiensten van de Verenigde Staten te coördineren. Coats vervulde die functie sinds maart 2017.

Trump en Coats waren het in het verleden vaak publiekelijk met elkaar oneens. Zo zei de inlichtingencoördinator in januari nog dat hij niet gelooft dat Iran momenteel werkt aan een kernwapen, waarop de president hem onwetendheid verweet. Coats waarschuwde ook herhaaldelijk voor mogelijke cyberaanvallen uit Rusland. De inlichtingendiensten zijn ervan overtuigd dat Moskou zich door middel van hacking in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 heeft gemengd, om Trump te helpen zijn rivale Hillary Clinton zwart te maken, een bewering die door Trump steeds met de nodige scepsis werd onthaald.