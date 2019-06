Trump kondigt uitwijzing van "miljoenen" migranten aan

De Verenigde Staten gaan vanaf volgende week "miljoenen" mensen zonder wettig verblijf uit het land zetten. Dat heeft president Donald Trump maandag (lokale tijd) aangekondigd op Twitter. De immigratiedienst ICE zal de immigranten "even snel weer wegsturen als dat ze binnen zijn gekomen", zo zegt Trump.

In de VS leven naar schatting elf miljoen mensen mensen zonder geldige verblijfsdocumenten. De meesten van hen zijn afkomstig uit Latijns-Amerika. Trump heeft van de aanpak van de illegale immigratie een prioriteit gemaakt. Zo wordt er druk uitgeoefend op Mexico om mensen uit vooral Honduras, Guatemala en El Salvador nog voor de Amerikaanse grens tegen te houden.

Trump, die er onlangs nog mee dreigde hogere invoerrechten op te leggen aan Mexico als het de migranten niet zou stoppen, was deze keer vol lof over zijn zuiderbuur. Hij beklemtoonde in zijn tweet dat de Mexicaanse regering "goed werk" heeft verricht door de migranten tegen te houden.

De president kondigt voorts aan dat Guatemala binnenkort een "Safe-Third Agreement" zal ondertekenen. Daardoor zouden migranten die het grondgebied van Guatemala betreden, verplicht worden om daar asiel aan te vragen, in plaats van in de VS.

"De enigen die niets doen zijn de Democraten in het Congres", zo zegt Trump tot slot nog in een uithaal naar de oppositie. "Zij moeten de achterpoortjes sluiten en het recht op asiel regelen. Dan zal de grenscrisis snel eindigen."