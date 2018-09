Trump kondigt nieuwe importheffingen aan tegen China

Donald Trump heeft nieuwe invoerrechten van 10 procent aangekondigd op 200 miljard dollar aan Chinese importgoederen. Hij belooft ook nieuwe invoerrechten op 267 miljard dollar bijkomende goederen als Peking repliceert.

"De invoerrechten gaan in op 24 september en zullen tot 10 procent bedragen tot eind dit jaar. Op 1 januari gaan de invoerrechten omhoog tot 25 procent", zegt Trump in een persbericht. "Als China represailles neemt tegen onze landbouwers of andere industrieën, zullen we onmiddellijk fase 3 in werking stellen. Dan komen er invoerrechten op 267 miljard dollar bijkomende importgoederen."

"Deur open voor gesprekken"

Eerder voerde Trump al invoerrechten in ter waarde van 50 miljard dollar. De totale import in 2017 van China in de VS bedroeg 505,5 miljard dollar. De Verenigde Staten hebben met andere woorden het handelsconflict met China fel op de spits gedreven. De deur blijft evenwel open voor gesprekken, klinkt het. Enkele groepen producten, waaronder Smart Watches van Apple, Bluetooth-artikelen en kinderstoeltjes blijven wel vrijgesteld, zegt het Witte Huis.

"Als andere landen geen eerlijke deals sluiten met ons, worden ze belast", tweette Trump. Kostenverhogingen zijn tot dusver nauwelijks merkbaar, aldus de president.

Waarschuwing

China had al voor een verdere escalatie van het handelsconflict gewaarschuwd. Geng Shuang, een woordvoerster van het ministerie van Handel in Peking, bevestigde dat China met "tegenmaatregelen" zal riposteren, als de VS nieuwe heffingen invoert. Het zal zich "vastberaden verdedigen", klinkt het. De beurs in Shanghai anticipeerde al op de nieuwe heffingen. De Shanghai Composite sloot maandag 1,1 procent lager tot 2.651 punten. Dat was de laagste stand in vier jaar. China overweegt nu om het aanbod tot een gesprek van de VS-regering af te slaan. China zal niet onderhandelen terwijl het een pistool op zich gericht ziet, bericht de Wall Street Journal.

China dreigde er al mee om nieuwe invoerheffingen in te voeren op producten ter waarde van 60 miljard dollar, nadat het eerder heffingen op 50 miljard dollar afkondigde. Maar de mogelijkheden om met invoerheffingen op Amerikaanse import te repliceren zijn beperkt: de VS voerden vorig jaar maar voor 130 miljard dollar uit naar China. Waarnemers wijzen erop dat China wel op andere manieren represailles kan nemen, om Washington onder druk te zetten. Zo kan China het bedrijven als Starbucks, Apple of Nike, die al jaren enorm profiteren van de consumptiedrift van de Chinese miljardenbevolking, moeilijk maken om zaken te doen.