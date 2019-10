Trump kondigt economische sancties aan tegen Turkije

Donald Trump heeft sancties tegen Turkije aangekondigd als reactie op het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië. In een verklaring zei de Amerikaanse president dat de tarieven op staalimporten uit Turkije worden verdubbeld, van 25 naar 50 procent. Trump belooft de Turkse economie snel te vernietigen als het land “dit gevaarlijke en destructieve pad” blijft volgen.

Washington legt daarnaast sancties op aan verschillende (ex-)verantwoordelijken binnen de Turkse regering. Zo worden alle Amerikaanse eigendommen en belangen bevroren van onder meer de Turkse ministers van Binnenlandse Zaken, van Defensie en van Energie, en van de ministeries van Defensie en Energie.

De Amerikanen dreigen voorts met sancties tegen buitenlandse financiële instellingen “die bewust belangrijke financiële transacties voor of in naam van de geviseerde personen faciliteren”. Verder worden de onderhandelingen met Turkije stopgezet over een handelsovereenkomst ter waarde van 100 miljard dollar.

“Minderheden beschermen”

“Het Turkse militaire offensief brengt de burgers en ook de vrede, veiligheid en stabiliteit van de regio in gevaar”, zegt Trump in de mededeling, die hij deelde op Twitter. “Ik ben heel duidelijk geweest tegen president Erdogan dat de actie van Turkije een humanitaire crisis veroorzaakt en oorlogsmisdaden mogelijk maakt.”

“Turkije moet prioriteit geven aan de bescherming van burgers, zeker aan kwetsbare etnische en religieuze minderheden in het noordoosten van Syrië. Willekeurig burgers aanvallen, burgerinfrastructuur vernielen en zich richten op etnische of religieuze minderheden is onaanvaardbaar”, aldus de president nog.

Militairen blijven in Midden-Oosten

Hij voegt eraan toe dat de ongeveer 1.000 Amerikaanse manschappen die uit het noordoosten van Syrië teruggetrokken worden, in het Midden-Oosten blijven. De Amerikaanse troepen “worden elders ingezet en blijven in de regio om de situatie op te volgen en een herhaling van 2014, toen de verwaarloosde dreiging van ISIS (IS, nvdr) Syrië en Irak veroverde, te voorkomen”, dixit Trump.

Nog volgens de president blijft een klein aantal Amerikaanse militairen in het zuiden van Syrië om er de restanten van ISIS te bekampen.

Trump had gisteren naar verluidt ook een telefoongesprek met zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan. Daarin drong hij er bij Erdogan op aan om “een einde te maken aan de invasie” in Syrië en “een onmiddellijk staakt-het-vuren” af te kondigen.

De Turkse president zou hebben beloofd dat “er geen enkele aanval zal plaatsvinden op de stad Kobane”, meldt de Amerikaanse vicepremier Mike Pence. Pence zal zich naar eigen zeggen op vraag van president Trump binnenkort naar Turkije begeven.

‘Koerden in de steek gelaten’

De aankondiging van Trump zondag dat de VS hun troepen uit het noorden van Syrië terugtrokken en de Amerikaanse aanwezigheid aan de grens tussen Syrië en Turkije fors verminderden, heeft de Amerikaanse president nationaal en internationaal heel wat kritiek opgeleverd. Omdat daarmee de weg werd vrijgemaakt voor het Turkse offensief tegen de Koerden in het gebied.

Velen vinden dat de Amerikanen met deze beslissing de Koerden in de steek laten en vrezen dat IS hierdoor opnieuw aan kracht kan winnen.

“Positieve houding” van Rusland

Het Syrische leger trok gisteren diep het Koerdische gebied in, richting de Turkse grens. Volgens Syrische staatsmedia is de stad Manbij bereikt, een commercieel en strategisch knooppunt dat ook op de radar van Turks president Erdogan staat. Daarnaast bezetten de troepen van president Assad de noordoostelijke plaats Tell Tamer, die afgelopen weekend nog is aangevallen door het Turkse leger en zijn Arabische bondgenoten.

Zo is een nieuw front ontstaan, waarbij het Syrische leger tegenover de troepen van Erdogan staat. De komende dagen zal het leger van Assad steeds verder oprukken om de Koerden te beschermen tegen het Turkse offensief. Erdogan heeft laten weten zich daar geen zorgen om te maken. Hij benadrukte gisteren de “positieve houding” van Rusland in het geheel. Poetin geldt als de belangrijkste bondgenoot van Assad, maar werkt ook nauw samen met Turkije.