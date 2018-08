Trump komt niet naar begrafenis McCain

De Amerikaanse president Donald Trump zal niet aanwezig zijn op de begrafenis van John McCain. Dat zegt een goede vriend en voormalige medewerker van de pas overleden senator.

"Volgens onze informatie zal de president niet aanwezig zijn op de begrafenis", zei McCain's vriend en vroegere medewerker Rick Davis maandag op een persconferentie in Arizona. McCain zou voor zijn overlijden nog gezegd hebben dat huidig president Donald Trump niet welkom is op zijn begrafenis.

Het is geen geheim dat het tussen Trump en McCain niet boterde. Trump noemde de overleden senator - een Vietnam-veteraan die jarenlang werd gefolterd nadat zijn vliegtuig was neergehaald - ooit "geen oorlogsheld", omdat hij gevangen was genomen.

Kritiek

Sinds Trump zijn intrek heeft genomen in het Witte Huis was McCain, een partijgenoot, een van zijn scherpste critici. Tijdens de persconferentie las de woordvoerder een postuum afscheidsbericht voor van de overleden senator. Daarin hekelt hij de "rivaliteit" die "wrok, haat en geweld veroorzaakt in de vier hoeken van de planeet."

In zijn brief, gericht aan alle Amerikanen, waarschuwt McCain ervoor het "patriottisme niet te verwarren met banale rivaliteiten". "We verzwakken het wanneer we het verstoppen achter muren, in plaats van ze neer te halen, wanneer we twijfelen aan de kracht van onze idealen, in plaats van te vertrouwen op de grote kracht van verandering die ze altijd zijn geweest."

Brief

McCain spreekt ook zijn dankbaarheid uit voor "het privilege jullie te kunnen dienen en voor het vervullend leven in uniform en in het openbaar ambt ik heb kunnen leiden. Ik heb fouten gemaakt, maar ik hoop dat mijn liefde voor Amerika die goedmaakt."

De Republikeinse Senator bedankt daarnaast zijn vrouw en kinderen. "Geen man heeft een meer liefhebbende echtgenote gehad, of kinderen waar hij nog trotser op was dan ik op de mijne. En dat heb ik te danken aan Amerika." John

Kanker

McCain overleed zaterdag op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van hersenkanker. Hij wordt woensdag eerst opgebaard in het Capitool van zijn thuisstaat Arizona, waar donderdag al een eerste begrafenisplechtigheid plaatsvindt. Daarna wordt het lichaam overgevlogen naar Washington D.C., waar het vrijdag wordt opgebaard in de rotonde van het Capitool. Het publiek zal er de kans krijgen hem een laatste groet te brengen.