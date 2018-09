Trump klopt zich op de borst over hulpverlening Puerto Rico

De Amerikaanse president Donald Trump heeft forse kritiek gekregen op zijn uitspraken over het “ongelofelijk miskend succes” van de hulpverlening na de orkaan Maria op Puerto Rico.

Trump had ondanks de harde conclusies in een onderzoeksrapport de Amerikaanse hulpverlening van rampenbestrijdingsdienst FEMA geprezen als “geweldige klus”. Hij deed dit tijdens een herdenking van de aanslagen in New York die plaatsvonden op 11 september, 2001.

De gouverneur van Puerto Rico reageerde koeltjes op de opmerking. “Geen enkele relatie tussen een kolonie en een federale overheid kan ooit als succesvol worden omschreven, omdat de inwoners van Puerto Rico enkele rechten ontberen die onze mede-Amerikanen wel genieten.”

De burgemeester van de hoofdstad San Juan, Carmen Yulin Cruz, zei dat de opmerking van Trump een belediging bovenop alle schade is. “Als hij denkt dat de dood van 3.000 mensen een succes is, God sta ons dan bij.”

In Puerto Rico wonen ongeveer 3,3 miljoen mensen. De stroomvoorziening in het land is een jaar na de ramp eindelijk bijna helemaal hersteld.

