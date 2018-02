Trump: "Kind mag geen gevaar lopen op school"

"Geen kind, geen leerkracht mag gevaar lopen op een Amerikaanse school", zo heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een toespraak tot de natie gezegd nadat gisteren bij een schietpartij op een middelbare school in Florida zeventien doden zijn gevallen. Over vuurwapens had hij niet.

"Ik spreek vandaag tot een natie met verdriet", aldus het staatshoofd. "Ons hele land met een zwaar hart is aan het bidden voor de slachtoffers en hun families". "We zijn allemaal verenigd als één Amerikaans gezin", benadrukte de bewoner van het Witte Huis.

"Geen kind, geen leerkracht mag gevaar lopen op een Amerikaanse school", vond Trump. "Aan iedere ouder, leerkracht en kind dat zo erg lijdt, wij zijn hier voor u, wat u ook nodig hebt, wat wij ook kunnen doen om uw pijn te verzachten."

Trump zei te willen samenwerken met de autoriteiten van de staten en de plaatselijke autoriteiten om "scholen te helpen beveiligen en de moeilijke kwestie van geestelijke gezondheid aan te pakken". "Het is onvoldoende om gewoon daden te stellen die ons het gevoel geven dat wij een verschil maken. Wij moeten integendeel dat verschil maken".

De president zei dat op een deze maand geplande vergadering met gouverneurs en ministers van justitie van de staten een betere beveiliging van scholen een "topprioriteit" zal zijn. Het woord vuurwapens heeft de Republikein Trump in zijn toespraak in het geheel niet gebruikt.

De president kondigde aan dat hij een bezoek zal brengen aan Parkland. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend.

