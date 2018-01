Trump "kijkt uit" naar ondervraging

Amerikaans president Donald Trump is bereid om onder ede te getuigen over de mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen en “kijkt er zelfs naar uit”. Dat zei Trump tegen de aanwezige journalisten in het Witte Huis.

Het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 wordt geleid voor speciaal aanklager Robert Mueller. Hij ondervroeg vorige week al minister van Justitie Jeff Sessions. Hij was het eerste regeringslid dat door de speciale aanklager en zijn team werd verhoord.

Maar ook Trump zegt geen probleem te hebben met een verhoor door Mueller, al gaat hij wel eerst luisteren naar de raad van zijn advocaten. "Maar zelf kijk ik er eigenlijk naar uit", zei hij in Washington.

"Want dit is de waarheid: er is nooit sprake geweest van inmenging. Er is nooit sprake geweest van een of andere belemmering. Dus ik kijk ernaar uit en ik zal mijn verklaringen onder eed afleggen." De president voegde er daarnaast aan toe dat hij het gesprek met Mueller "graag zo snel mogelijk wil doen".

Trump heeft de inmenging steevast ontkend en vindt het onderzoek een "heksenjacht". De ondervraging zou in de komende twee tot drie weken al kunnen plaatsvinden.