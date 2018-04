Trump: "Jullie zullen hoge prijs betalen"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gewaarschuwd dat er een "zware prijs" zal betaald worden voor de vermoedelijke chemische aanval die plaatsvond in de Syrische stad Douma. Dat heeft hij duidelijk gemaakt via Twitter. Trump wijst in zijn tweets ook met een beschuldigende vinger naar de Russische, Syrische en Iraanse leiders.

Verschillende ngo's hebben gisteravond melding gemaakt van een mogelijke gifgasaanval in Douma, de laatste stad in Oost-Goutha die nog in handen van rebellen is. Volgens de Syrische hulporganisatie Withelmen dropte een helikopter van de Syrische luchtmacht een vatenbom met chemicaliën. De Withelmen maken melding van meer dan 100 doden en 1.000 gewonden. Ook de Unie van Syrische Medische Organisaties (UOSSM) gaat ervan uit dat het dodental tot boven de honderd zal uitstijgen.

"Beest Assad"

In een reactie op Twitter veroordeelt Trump de "dwaze chemische aanval in Syrië". "President Poetin, Rusland en Iran zijn verantwoordelijk voor het steunen van beest Assad. Zware prijs te betalen", zo schrijft hij.

"Een andere humanitaire ramp zonder enige reden. Ziekelijk! ", zegt Trump nog "Open het gebied onmiddellijk voor medische hulp en verificatie."

Uithaal naar Obama

Voorts haalt Trump nog eens uit naar zijn voorganger Barack Obama. "Als president Obama zijn rode lijn in het zand had getrokken, zou de Syrische ramp al lang geleden hebben opgehouden. Beest Assad zou geschiedenis geweest zijn! "

Trump verwijst daarmee naar het feit dat Obama in 2013 afzag van een militaire aanval tegen het regime in Syrië. Na een chemische aanval die in april 2017 uitgevoerd werd op het stadje Khan Sheikhoun, zou Trump wel het bevel hebben gegeven voor een raketaanval op Syrische regeringsdoelwitten.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 april 2018

....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 april 2018