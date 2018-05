Trump - Jong-Un: zo evolueerde taalgebruik

De harde woorden die Donald Trump het afgelopen jaar voor Noord-Korea had, maakten plaats voor een meer respectvolle houding. Dat wordt helemaal duidelijk als enkele speeches van Trump naast elkaar worden gelegd.

Amerikaans president Donald Trump zit op 12 juni samen met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het zou de eerste keer zijn dat een Amerikaans en een Noord-Koreaans staatshoofd elkaar zullen ontmoeten.

Net zoals in de houding van Donald Trump tegenover Noord-Korea, was er het afgelopen jaar een verandering in zijn taal merkbaar. Waar Trump het eerder had over de "bedreigingen van het Noorden" en "de wrede leider die een zelfmoordmissie voor zichzelf en zijn volk opzet", gaat het tegenwoordig over de goede verstandhouding met Noord-Korea en de wil om samen iets goeds te doen.