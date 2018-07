Trump: "Ik geloof dat er Russische inmenging was"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag een bocht van 180 graden gemaakt en zegt dan toch te geloven dat er Russische inmenging was in de Amerikaanse verkiezingen van 2016.

Het Amerikaanse staatshoofd zegt informatie van de inlichtingendiensten te aanvaarden, aldus de conservatieve nieuwszender Fox en andere Amerikaanse media.

Trump ligt al de hele dag onder vuur, ook in eigen rangen, omdat hij gisteren in zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin had verklaard dat hij Poetin geloofde als die beweerde dat de Russen zich niet hadden gemoeid met de presidentsverkiezingen in 2016.

Veroordeeld

Paul Ryan, Republikeins voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, had daarop nog fors gereageerd. Hij stelde dat de Amerikaanse inlichtingendiensten bewijzen hadden dat er wél Russische inmenging was geweest. Ook andere politici, zowel Democraten als Republikeinen, hadden de uitspraak van Trump veroordeeld.

Verkeerd uitgedrukt

Trump beweert vandaag "dat hij zich verkeerd heeft uitgedrukt". "Ik wilde zeggen 'ik zie geen reden waarom het Rusland niet zou zijn', maar zei 'Ik zie geen reden waarom het Rusland zou zijn'", probeerde hij zich uit de controverse te praten.

Trump zei nog dat hij het volste vertrouwen heeft in de Amerikaanse inlichtingendiensten en hun conclusies over het onderwerp.

Weinig overtuigend

VTM NIEUWS-journaliste Greet De Keyser in de Verenigde Staten noemt de verklaring van Trump 'weinig overtuigend'. "Hij las het af van een blad, het was een duidelijk voorbereide tekst. Maar in diezelfde zin zegt hij dat het Rusland kan zijn, of anderen. Daarmee haalt hij opnieuw zijn eigen inlichtingendiensten onderuit."

Volgens De Keyser gaat Trump hiermee de schade nauwelijks beperken. "Dit statement is door iedereen met enig ongeloof bekeken", zegt ze. "Het is een bijzonder zwakke verontschuldiging, vrij gênant zelfs. De politieke reacties op deze uitspraak zullen nog wel volgen", besluit ze.