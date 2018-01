Trump: "Ik ben niet slim, eerder geniaal"

Donald Trump heeft op Twitter opnieuw uitgehaald naar het boek van Michael Wolff, waarin geschreven wordt dat de president een "dommerik" en "een klein kind" zou zijn. "Ik denk dat je mij niet slim, maar eerder geniaal kan noemen…en vooral een erg stabiele genie”, klinkt het. Ook op een persconferentie later op de dag herhaalde hij zijn woorden.

Het boek van Michael Wolff, ‘Fire and Fury’, ligt sinds gisteren in de winkelrekken in de Verenigde Staten. De auteur sprak naar eigen zeggen met honderden mensen uit de entourage van de Amerikaanse president en de conclusie die hij trekt, is allesbehalve mals.

Zo schrijft Wolff onder meer dat Trump nooit echt president wilde worden en dat Melania zelfs in tranen zou zijn uitgebarsten toen ze het verkiezingsresultaat hoorde. Daarnaast zouden de medewerkers van Trump de president omschrijven als een klein kind en een dommerik.

“Niet slim, eerder geniaal”

Maar daar is volgens de president zelf niets van aan. “Mijn twee grootste verwezenlijkingen in het leven zijn mijn mentale stabiliteit en erg slim te zijn”, schrijft hij op Twitter. “Ik ben van een ERG succesvolle zakenman en uitstekende televisiester in één poging de president van de Verenigde Staten geworden. Ik denk dat je mij niet gewoon slim, maar eerder geniaal kan noemen….en vooral een erg stabiele genie!”

(Lees verder onder de tweets)

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 januari 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 januari 2018

Succesvolle zakenman Ook op een persconferentie later op de dag herhaalde Trump zijn woorden. "Ik ben naar de beste universiteiten geweest en ben uitgegroeid tot een van de meest succesvolle zakenmannen. Ook op televisie had ik tien jaar lang ongelooflijk veel succes", antwoordde hij op een vraag van een journaliste. Op de persconferentie deed hij het boek van Wolff ook af als "pure fictie".

Eerder had het Witte Huis het boek van Wolf al omschreven als een complete leugen en ‘fake news’. 'Fire and Fury' zou normaal gezien pas dinsdag in de rekken liggen, maar de publicatie werd vervroegd nadat de advocaat van Trump gedreigd had met gerechtelijke stappen.

Lees meer: Lange wachtrijen voor Trump-boek



Bekijk ook: