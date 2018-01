Trump: "Ik ben geen racist"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft ontkend dat hij een racist is. Dat doet hij na de verontwaardiging die was ontstaan over de verklaringen die de president zou hebben gedaan over immigratie vanuit 'shithole'-landen.

"Ik ben geen racist. Ik ben de minst racistische persoon die jullie ooit zullen interviewen", zei Trump gisteravond tegen reporters bij zijn aankomst op de Trump International Golf Course in Florida. "Heb je gezien wat verscheidene senatoren hebben gezegd over mijn opmerkingen? Die werden nooit gemaakt", luidde het.

Afgelopen donderdag berichtte The Washington Post dat de president zich tijdens een onderhoud in het Oval Office van het Witte Huis had afgevraagd waarom de Verenigde Staten "al deze mensen van shithole landen naar hier" zouden halen. Hij had het daarbij over migranten uit Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen. Trump zelf ontkende die exacte bewoording te hebben gebruikt.

Harde taal

"Mijn taal in de vergadering over DACA (het Amerikaanse immigratiebeleid voor minderjarigen onder president Barack Obama) was hard, maar dit is niet de taal die ik gebruikt heb", luidde het op Twitter. De Democratische senator Dick Durbin, die op de vergadering aanwezig was, bevestigde de nieuwsberichten op zijn beurt wel en zei dat hij "geen enkel woord had gelezen dat niet is gezegd".

Andere Republikeinse aanwezigen dansten rond de vraag en gaven te kennen dat ze de uitspraak zich "niet meer herinneren" of "niet gehoord hebben".

