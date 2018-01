Trump houdt Guantanamo langer open

De Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen nacht zijn eerste State of the Union gehouden voor de leden van het Amerikaanse Congres. De president blikte terug op een eerste jaar waarin "ongelofelijke vooruitgang" en "buitengewone successen" zijn geboekt en riep het Amerikaanse volk daarnaast op tot eenheid. Trump heeft ook officieel aangekondigd Guantanamo Bay open te houden.

"Deze avond roep ik iedereen van ons op om onze meningsverschillen opzij te schuiven en overeenstemming te zoeken", luidde het. Het staatshoofd vroeg het Congres ook om zijn plannen rond onder meer infrastructuur en immigratie te steunen.

2,4 miljoen nieuwe jobs

In het eerste deel van zijn speech - die in totaal 80 minuten duurde - blikte Trump terug op zijn verwezenlijkingen sinds zijn aantreden als president. "Sinds de verkiezing hebben we 2,4 miljoen nieuwe jobs gecreëerd, waaronder 200.000 nieuwe jobs in de industrie alleen al. Na jaren en jaren van loonstagnatie, zien we eindelijk stijgende lonen", zei de president, die er daarnaast op wees dat de werkloosheid op zijn laagste punt staat in 45 jaar.

Belastinghervorming

Het staatshoofd klopte zich ook op de borst voor zijn belastinghervorming. "Onze massale belastingverlagingen betekenen een enorme verlichting voor de middenklasse en kleine ondernemingen", luidde het. "Sinds we de belastingverlagingen hebben goedgekeurd, hebben ongeveer 3 miljoen arbeiders extra belastingkortingen gekregen - veel van hen voor duizenden dollars per arbeider."

Oorlog tegen propere kool

Trump haalde daarnaast onder meer nog aan dat zijn regering in haar eerste jaar meer regulering ongedaan heeft gemaakt dan eender welke andere regering in de geschiedenis. De president heeft ook "de oorlog tegen Amerikaanse energie" en "de oorlog tegen mooie, propere kool" beëindigd en een einde gemaakt aan "oneerlijke handelsakkoorden". "We verwachten van akkoorden dat ze eerlijk zijn en - erg belangrijk - wederzijds", aldus Trump. "We zullen handelsdeals heronderhandelen en nieuwe akkoorden afsluiten: goede, die eerlijk zullen zijn."

Infrastructuur

Daarna verdedigde de Amerikaanse president zijn plannen voor de toekomst. Hij vroeg het Congres onder meer om een wet te maken die voorziet in "minstens 1,5 biljoen dollar voor nieuwe infrastructuur die ons land wanhopig nodig heeft". "Ik vraag beide partijen om het eens te worden om ons de veilige, snelle, betrouwbare en moderne infrastructuur te geven die onze economie nodig heeft en onze bevolking verdient."

Immigratie en criminaliteit

Trump - die in zijn State of the Union een direct verband legde tussen immigratie en criminaliteit - bepleitte ook zijn immigratieplan, een "gedetailleerd voorstel" waarin "iedereen iets krijgt, maar niet alles wat ze wilden". Dat bestaat uit "vier pijlers". De eerste is een "pad tot burgerschap" voor 1,8 miljoen illegale migranten die op een jonge leeftijd naar de Verenigde Staten zijn gekomen - een toegift aan de Democraten -, terwijl de tweede pijler de bouw van de grensmuur met Mexico - zijn grootste verkiezingsbelofte - en de aanwerving van extra grenswachters omvat. Pijlers drie en vier betreffen het "einde van de visaloterij" en het stoppen van "kettingmigratie".

"Onder het huidige kapotte systeem kan een immigrant zo goed als een ongelimiteerd aantal verre familieleden het land binnenbrengen. In ons nieuw plan focussen we op het kerngezin, door sponsorschappen te beperken tot echtgenoten en minderjarige kinderen."

Kernarsenaal

De president vroeg het Congres ook om een einde te maken aan "het sekwestreren" van het budget voor Defensie en het leger volledig te financieren. "Overal ter wereld worden we geconfronteerd met schurkenstaten, terroristische organisaties en rivalen zoals China en Rusland die onze belangen, economie en waarden uitdagen", zei Trump. "We moeten ons kernarsenaal moderniseren en heropbouwen, in de hoop dat we het nooit zullen moeten gebruiken."

Terreur

Trump verwees daarbij ook naar de successen in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). "Vorig jaar beloofde ik dat we met onze bondgenoten zouden samenwerken om IS van de aardbodem weg te vagen. Een jaar later kan ik trots melden dat de coalitie tegen IS (waarvan ook België deel uitmaakt, red.) bijna 100 procent van het gebied heeft bevrijd dat tot voor kort onder controle was van deze moordernaars in Irak, Syrië en ook op andere plaatsen."

Israël en Noord-Korea

Daarna volgden verwijzingen naar onder meer de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, de protesten in Iran en het "verschrikkelijke" nucleair akkoord, en Noord-Korea en het "bedorven karakter" van het regime van Kim Jong-un. De nucleaire ambities van Noord-Korea zijn een grote bedreiging voor de VS. Daarom zullen de president en zijn regering "maximale druk" blijven uitoefenen op Pyongyang.

"Ervaringen uit het verleden leren ons dat een lakse houding en toegevingen enkel agressie en provocatie uitlokken. Ik zal de vergissingen van de vorige regeringen die ons in deze gevaarlijke positie hebben gebracht, niet herhalen", zei Trump. Om zijn punt kracht bij te zetten, verwees de president ook naar de ouders van Otto Warmbier, de Amerikaanse student die in Noord-Korea werd vastgehouden en mishandeld en kort na zijn terugkeer overleed, en de Noord-Koreaanse overloper Ji Seong-ho, die allemaal in het publiek zaten.

USA! USA! USA!

Eindigen deed Trump met een resem aan clichés, zoals "het volk heeft dit land gebouwd en het is het volk dat Amerika weer groots maakt" en "Zolang we trots zijn op wie we zijn en waar we voor vechten, is er niets dat we niet kunnen doen". Het leverde hem luid applaus op van de Congresleden die "USA! USA! USA!" scandeerden.

"Massaal gevolgd"

"Het was zijn eerste State of the Union en de speech is hier massaal gevolgd", vertelt VS-correspondent voor VTM NIEUWS, Greet De Keyser. “Trump begon wel aan zijn speech met bijzonder lage populariteitscijfers. Zo haalde hij rond de dertig procent en dat is historisch laag voor een Amerikaans president na zijn eerste jaar."