Trump hard voor critici binnen eigen partij: “Ze zijn allemaal verloren”

De Amerikaanse president Donald Trump geeft een persconferentie waarin hij de resultaten van de midterms zal bespreken. Er zijn langs beide kanten winnaars in de tussentijdse parlementsverkiezingen. De positie van de Republikeinen in de Senaat is versterkt, terwijl het Huis van Afgevaardigden heroverd is door de Democraten. Daarom tweette Trump dat het logisch is dat de Democrate Nancy Pelosi de voorzitter van het Huis wordt. "Ze verdient deze eer", schreef Trump. Volg de volledige persconferentie hier live.

Nadat de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heroverd hebben, wordt verwacht dat Pelosi voorgedragen zal worden als voorzitter. Ze zetelt meer dan dertig jaar in het Huis en was van 2007 tot 2011 al eens voorzitter. Daarna nam de Republikein John Boehner die functie van haar over na de verkiezingsnederlaag van de Democraten tijdens de Congresverkiezingen van 2010.

“De Republikeinen zijn gewonnen, ondanks hun benadeling”, begint Trump. “De Democraten hadden een groot voordeel door de vele donaties die ze ontvangen hebben tijdens de campagne, en ook doordat de media in hun voordeel berichtten.”

Van de elf kandidaten waarmee Trump campagne gevoerd heeft, zijn er negen verkozen. De ‘blue wave’ van de Democraten “zou gekund hebben”, zegt Trump, maar “is niet gebeurd door de campagne die we gevoerd hebben”.

Trump heeft het vooral over de topprestaties van de Republikeinen. Er zijn 55 politici verkozen in de Senaat, een record in de laatste honderd jaar. Hij somt ook Republikeinse politici op die niet achter zijn beleid stonden, waaronder Mia Love en John Faso. “Ze zijn allemaal verloren”, klinkt het.

“Nancy Pelosi heeft heel hard en heel lang gewerkt”, zegt Trump over de Democratische politica die waarschijnlijk voorzitter van het Huis zal worden. “Hopelijk kunnen we volgend jaar allemaal samen werken, zeker op vlak van economie, infrastructuur en medicatie”, reikt Trump de hand.

Journalist krijgt sneer

De Amerikaanse president maakt van de gelegenheid om opnieuw uit te halen naar nieuwszender CNN. Wanneer een journalist van de nieuwszender wil weten of Trump Mexicaanse migranten demoniseert, krijgt hij nog een antwoord. Maar wanneer de man een tweede vraag wil stellen over het Rusland-onderzoek, probeert Trump hem het zwijgen op te leggen. De journalist blijft echter het woord vragen. “Dat is genoeg. Leg de microfoon neer”, zegt Trump meermaals, die zelfs even wegwandelt.

“Weet je wat, CNN zou zich moeten schamen dat ze jou voor hen laten werken. Je bent een grof, afschuwelijk mens en je zou niet voor CNN mogen werken.” De journalist probeert nog eens tussen te komen, maar Trump laat het niet gebeuren. “Je bent een erg grof persoon. De manier waarop je Sarah Huckabee (woordvoerder van het Witte Huis) behandelt is vreselijk en de manier waarop je andere mensen behandelt is vreselijk”, zegt die. “Je zou mensen niet zo mogen behandelen.”

