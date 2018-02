Trump haalt uit naar de FBI

De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt de FBI ervan de onderzoeken in verband met 'Russiagate' te hebben "gepolitiseerd" in het voordeel van het Democratische kamp. Dat zegt hij op Twitter.

“De hoogste onderzoekers en leiders van de FBI en het ministerie van Justitie hebben het onderzoek gepolitiseerd in het voordeel van de Democraten en in het nadeel van de Republikeinen. Dit zou een korte tijd geleden ondenkbaar zijn geweest”, schrijft Trump op Twitter.

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!