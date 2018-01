Trump geeft Iran laatste kans

De Amerikaanse president Trump zal, voor de laatste keer, enkele sancties die hij drie maanden geleden wilde invoeren en waardoor het nucleair akkoord met Iran op de helling kwam te staan, uitstellen.

In oktober kondigde Trump aan dat het internationale nucleaire akkoord uit 2015 dat de VS had met Iran niet in het voordeel van de nationale veiligheid van de VS was. Daarom wilde hij het akkoord opschorten. Intussen bereidt het Congres nieuwe wetgeving voor die de druk op Iran zou moeten verhogen.

Het nucleair akkoord dat door zes grootmachten werd bekrachtigd in 2015, heft enkele sancties tegen Iran op in ruil voor een belofte dat het nucleair programma van het land op een lager pitje wordt gezet en dat externe controleurs toegelaten worden om de sites te controleren.

Trump riskeerde een diplomatieke rel met Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en bij uitbreiding de volledige Europese Unie als hij het akkoord niet zou respecteren.

Laatste keer

De VS waarschuwden wel dat het "de laatste keer" is dat er met de opschorting van de sancties wordt ingestemd, tenzij de nucleaire deal gewijzigd wordt. De huidige opschorting van de sancties geldt voor een periode van 120 dagen. De bedoeling is dat er in die periode met Europese partners gesproken wordt over een opvolgakkoord, waarin de voorwaarden voor Iran worden aangescherpt.

Intussen vaardigen de VS wel al andere acties uit tegen Iran. Maar de officiële uitleg luidt dat die sancties niets te maken hebben met het nucleair programma van Iran, maar wel een gevolg zijn van mensenrechtenschendingen en van de Iraanse tests met ballistische raketten. Er werden veertien Iraniërs en Iraanse instellingen toegevoegd aan de sanctielijst.