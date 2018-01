Trump geeft Democraten schuld 'shutdown'

De Amerikaanse president Donald Trump geeft de Democraten de schuld van de 'shutdown'. Net op de eerste verjaardag van het presidentschap van Donald Trump worden de Amerikanen geconfronteerd met een infarct van de overheidsdiensten. De politici in Washington zijn het niet eens geraakt over de begroting. Er is geen geld meer om de honderdduizenden ambtenaren te betalen, en de overheidsdiensten vallen dus stil.

Op Twitter reageert Trump misnoegd. “De Democraten zijn meer begaan met illegale immigranten dan met onze militairen of onze veiligheid aan onze gevaarlijke grens in het zuiden. Ze hadden gemakkelijk een deal kunnen maken, maar besloten om de politiek van de shutdown te spelen. We hebben meer Republikeinen nodig om de rotzooi op te ruimen."

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess!