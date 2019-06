“In de geschiedenis van ons land is er nooit iemand geweest die slechter is behandeld dan ik.” Dat Amerikaans president Donald Trump niet vies is van enige zin voor overdrijving is bekend, maar een van zijn recentste uitspraken doen toch de wenkbrauwen fronsen. Ook zijn zoon Donald Jr. is het volmondig met zijn vader eens, maar krijgt op Twitter toch enkele tegenvoorbeelden voor de voeten geworpen.