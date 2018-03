Trump en Poetin willen wapenwedloop inperken

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin willen hun inspanningen om "de wapenwedloop in te perken" coördineren. Dat hebben de twee staatshoofden afgesproken tijdens het telefoongesprek, waarin Trump Poetin feliciteerde voor zijn verkiezingsoverwinning van afgelopen zondag.

Trump en Poetin hadden het ook over "een mogelijke ontmoeting op het hoogste niveau", aldus het Kremlin. De vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal kwam niet aan bod tijdens het gesprek.

"Het belang van een coördinatie van de inspanningen voor het inperken van de wapenwedloop, werd beklemtoond" tijdens dat gesprek, aldus het Kremlin in een communiqué. De twee staatshoofden ontmoetten elkaar voor het eerst in de marge van de G20-top in Hamburg, begin juli vorig jaar.

Focus op Russisch-Amerikaanse relaties

Een Amerikaans-Russische top kwam er, ondanks de verwachtingen daarover, nog niet. Nog volgens het Kremlin was het telefoongesprek "constructief" en "zakelijk".

"Focus was het overwinnen van de problemen die zich opgestapeld hebben in de Russisch-Amerikaanse relaties", meldt het Russische persbureau Tass. Onder meer de conflicten in Syrië en Oekraïne kwamen aan bod, net als de diplomatieke inspanningen om de spanningen over Noord-Korea te verminderen.