Trump en Poetin schudden de hand in Helsinki

Voor hun bilaterale ontmoeting in de Finse hoofdstad Helsinki, hebben de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin elkaar ontmoet in het presidentiële paleis. Trump wees onder andere op het nucleaire arsenaal van beide landen. "We zijn de twee grootste kernmachten, dat is geen goede zaak", aldus Trump.

"Ik denk echt dat de wereld wil zien dat we met elkaar overeenkomen", zei Trump. Beide presidenten spraken kort de pers toe, voor hun bilateraal onderhoud. "We zijn de twee grootste kernmachten. We hebben 90 procent van het nucleair (arsenaal, nvdr.) en dat is geen goede zaak. Dat is een slechte zaak. We zullen zien of we daar iets aan kunnen doen. Dit is een negatieve kracht."

Buitengewone relatie

Op hun bilateraal onderhoud zullen beide presidenten het hebben over "handel, het leger, raketten, het nucleaire, tot China toe", aldus de Amerikaanse president. "Ik denk dat we samen geweldige kansen hebben als twee landen die, eerlijk gezegd, de afgelopen jaren het niet echt goed met elkaar hebben gevonden. Ik ben hier nog niet te lang, het nadert wel de twee jaar, maar ik denk dat we uiteindelijk een buitengewone relatie zullen hebben."

Regelmatig contact

De Russische president zei blij te zijn Trump te ontmoeten. "We hebben regelmatig contact. We hebben elkaar via de telefoon gesproken en hadden verschillende ontmoetingen in de marge van verschillende fora. Maar, uiteraard, is het hoog tijd om in detail onze bilaterale betrekkingen en verschillende pijnlijke onderwerpen op de globale agenda te bespreken, er zijn er heel wat", aldus Poetin.

Trump beklemtoonde dat een degelijke relatie met Rusland een goede zaak is. Hij feliciteerde Poetin ook met een "echt geweldige wereldbeker" voetbal. Na de toespraken schudden beide presidenten elkaar de hand. Daarna ging hun bilateraal overleg van start.